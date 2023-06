La parata del 2 giugno: la corsa dei bersaglieri e il volo dei parà i momenti più emozionanti (video)

Ad aprire la sfilata della Festa della Repubblica ai fori imperiali la banda dei carabinieri seguita dalle forze armate, i gonfaloni delle Regioni italiane e delle province autonome. Quindi il passaggio di sindaci e amministratori con la fascia tricolore. Tra i momenti più emozionanti la corsa dei bersaglieri, tra gli applausi delle tribune.

A chiudere la parta il Tricolore atterrato davanti alla tribuna autorità ai Fori Imperiali sventolato dai paracadutisti dell’Esercito dopo un volo spettacolare. Altro momento emozionante molto applaudito.

“Sempre una forte emozione partecipare alle celebrazioni del 2 giugno – ha scritto Giorgia Meloni su Twitter – Commemoriamo oggi il 77° Anniversario della nascita della nostra Repubblica, simbolo di unità nazionale e identità del popolo italiano”.

“Con orgoglio onoriamo la nostra storia e i valori fondanti della Costituzione italiana. Rendiamo omaggio ai Caduti che hanno sacrificato la loro vita per la difesa della Patria e per i sacri principi di libertà, uguaglianza e democrazia e ringraziamo i militari delle Forze Armate che ogni giorno, con spirito di servizio e dedizione incrollabile, lavorano per la pace e la stabilità dell’Italia e del mondo. Grazie a tutti coloro che contribuiscono a rendere l’Italia la grandiosa Nazione che è. Buona Festa della Repubblica a tutti”, aggiunge la premier.