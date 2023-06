“Il primo passo sulla luna”: Laura Pausini dedica il nuovo brano agli “amori coraggiosi” (video)

È disponibile da oggi su tutte le piattaforme e in vinile Il primo passo sulla luna di Laura Pausini. Dopo la grande accoglienza di Un buon inizio, da subito in vetta alle classifiche EarOne Airplay Radio e EarOne Airplay Tv, il nuovo brano per Atlantic Warner, esce oggi in tutto il mondo in versione italiana.

Scritto dalla stessa Laura con Virginio Simonelli e Cheope, musica di Virginio e Jason Rooney, prodotto da Simon Says Il primo passo sulla luna è da oggi su tutte le piattaforme digitali e in versione vinile trasparente e rosso. In esclusiva sul lato B del vinile, è presente l’extra track ‘All’amore nostro’, scritto da Aiello. Il primo passo sulla luna, ha ritmi dance-pop e… sfida la gravità portandoci in orbita. La linea di basso e un beat travolgente sono gli elementi chiave del tappeto sonoro su cui plana la potenza vocale di Laura.

Il primo passo sulla luna: il debutto dal vivo a Venezia a luglio

”Il primo passo sulla luna – afferma Pausini – parla di un’amicizia che si interrompe per divergenza di idee, perché si giudica fermandosi al proprio pensiero, senza la volontà di trovare una soluzione. Tutto finisce perché è più facile fare un passo sulla luna che incontrarsi a metà strada”. ”Oggi siamo più facilmente schiavi di noi stessi e del nostro pensiero – aggiunge la cantante – pur avendo più libertà di esprimerlo rispetto al passato. E spesso perdiamo il coraggio e l’abitudine di dire le cose in faccia, preferendo stare nascosti dietro a uno schermo, senza dare opportunità di crescita ai rapporti tra esseri umani, e andiamo dritti fino alla luna pur di evitare dei confronti”.

Laura Pausini torna con la sua nuova musica dopo la recente nomination a ‘Person of the year’ (2023) da parte della ‘Latin Recording Accademy’, un riconoscimento unico, attribuito in passato ad artisti del calibro di Caetano Veloso, Shakira, Plácido Domingo, Gloria Estefan, Ricky Martin e Carlos Santana, solo per citarne alcuni.

Laura, che aggiunge una nuova stella al firmamento dei suoi Premi internazionali, è la prima ‘Person of the Year’ italiana e la prima madrelingua straniera. Il debutto live de ‘Il Primo passo sulla luna‘ è previsto