Il mito di Anna Magnani rivive a Bologna: dal set ai momenti privati, gli scatti di una vita

«In questo periodo di ricorrenze clamorosamente, non sempre, enunciate, domina il silenzio, fino ad oggi, su di un cinquantenario: la morte di Anna Magnani (1908-1973). Un silenzio illegittimo. Da riparare». Solo a fine aprile il nostro giornale lo scriveva a chiare lettere, in un ricordo lucido e appassionato dell’attrice simbolo si una Roma indimenticabile e icona di talento e sensibilità artistica. Ebbene oggi, a parziale compendio di un silenzio assordante, dall’Adnkronos arriva la notizia di una iniziativa tesa a rinverdire il suo mito di nuova linfa celebrativa: tra pochi giorni l’interprete che ha scritto pagine importanti della nostra del cinema “tornerà” a rivivere a Bologna. Al Grand Hotel Majestic ,”già Baglioni”, per l’esattezza. Un luogo che la ospitò in diverse occasioni. Merito dell’esposizione di fotografie Anna magnani l’irrepetibile off, allestita dal 21 giugno fino al 4 settembre al Café Marinetti, l’elegante salotto all’interno del 5 stelle lusso.

Il mito di Anna Magnani rivive al Grand Hotel Majestic di Bologna

La mostra, ad ingresso libero, è parte di una retrospettiva organizzata nel contesto del festival “Il Cinema Ritrovato” (24 giugno-2 luglio), promosso dalla Cineteca di Bologna. Un appuntamento fissato in calendario in onore al mezzo secolo trascorso dalla sua scomparsa. Un festival che si prepara a celebrare una delle attrici più amate di sempre, simbolo del dopoguerra e icona imprescindibile del cinema neorealista italiano, proponendo la proiezione dei suoi film. Ma non solo. Parallelamente al palcoscenico, l’omaggio andrà in scena anche in hotel, attraverso una raccolta di immagini che – tra chiaroscuri, bianchi e neri e la forza visiva emanata in scatti d’epoca, ritratti privati e momenti dal set – riproporrà in un articolato percorso per immagini l’intensità dello sguardo dell’attrice. La forza penetrante dei suoi occhi. La vis drammatica emanata in espressioni drammatiche, in pose estemporanee, in momenti di vita vissuta.

Non solo film: gli scatti di una vita dal set ai momenti privati

Tra le tante, allora, segnala l’Adnkronos, spicca in particolare uno scatto dell’Archivio Fotografico Storico Fotowall di Walter Breveglieri, Edizioni Minerva, realizzato in Piazza Nettuno. L’immagine ritrae Anna Magnani mentre indossa guanti bianchi da pilota, in occasione della Mille Miglia. In quei giorni l’attrice era ospite del Grand Hotel Majestic “già Baglioni. E allora, in ricordo di quel soggiorno, il palazzo custodisce la sua foto autografata. Da sempre infatti l’hotel è la casa delle celebrità di Hollywood e di Cinecittà in visita a Bologna: dalle star degli anni ’50 e ’60 – Clark Gable, Ava Gardner e Frank Sinatra. Gina Lollobrigida, Sean Connery, Sophia Loren –. A quelle di oggi, come Fanny Ardant, Keanu Reeves, Edward Norton, Stefano Accorsi e molti altri. Durante i giorni del festival lo storico Hotel offre così la possibilità di immergersi in profondità nel mondo del cinema. Un universo a cui è da sempre profondamente legato.