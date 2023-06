Forza Nuova vuole ricordare a Roma “Kapplerino”. Pd e Anpi: vietare il raduno a Portuense

Polemica a Roma per il raduno indetto da Forza Nuova in ricordo di Elio Di Scala, soprannominato Kapplerino, morto 29 anni fa durante una rapina in una banca in Via Isacco Newton a Roma. Pd e Anpi chiedono al prefetto di vietare l’iniziativa. Di Scala fu ucciso nel corso di un conflitto a fuoco a 31 anni durante la sua terza rapina ai danni della Banca Commerciale Italiana (Comit) il 23 giugno 1994. Era stato dichiarato incapace di intendere e di volere.

“Vergognosa la manifestazione organizzata da Forza Nuova per venerdì 23 giugno in Zona Portuense” afferma la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia. “Mi unisco al dissenso espresso già dal presidente del Municipio Roma XII Elio Tomassetti e del Municipio XI Gianluca Lanzi e alla richiesta rivolta al Questore e al Prefetto di non autorizzare l’evento”.

L’Anpi a sua volta mobilita cittadini e associazioni: “Chiamiamo i cittadini, le associazioni del territorio, le forze politiche, le Istituzioni tutte a mobilitarsi e vigilare, affinché coloro che celebrano, nei loro presunti eroi, il boia delle Fosse Ardeatine non abbiano la possibilità di agire indisturbati. L’Anpi e gli antifascisti tutti prenderanno ogni necessaria iniziativa per impedire che il nostro quartiere venga oltraggiato dalla manifestazione di Forza Nuova”.