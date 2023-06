Fontana di Trevi, una donna fa il bagno e poi aggredisce gli agenti. Vigilessa scaraventata a terra (video)

Fa il bagno nella Fontana di Trevi, poi aggredisce una vigilessa intervenuta. La scena, immortalata in un video che è subito diventato virale, è stata pubblicata su Welcome to Favelas. Intorno alla donna c’erano alcuni agenti della polizia locale di Roma Capitale, ma a un certo punto si vede che una delle vigilesse viene scaraventata a terra. L’aggressione è avvenuta nella serata di sabato in una piazza gremita di turisti e passanti. La donna ha colpito con uno schiaffo anche il vigile he era entrato nella fontana per farla uscire dall’acqua.

