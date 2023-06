Emanuela Orlandi sepolta nei sotterranei di Castel Sant’Angelo? La furia di Pietro: frottole e assurdità

«Sepolta nei sotterranei di Castel Sant’Angelo assieme a Mirella Gregori?»

All’annuncio della ennesima pista spuntata a 40 anni di distanza da quel terribile 22 giugno del 1983, giorno del sequestro e della sparizione di Emanuela Orlandi, il fratello Pietro insorge, sconcertato e indignato. E commentando le dichiarazioni dell’ex carabiniere, tuona: «È pura follia, com’è possibile che gli venga data tutta questa attenzione?». E ancora: come riferisce tra gli altri il sito dell’Ansa che rilancia le parole del fratello di Emanuela che da sempre si batte per la ricerca della verità. Parole che mescolano all’incredulità e alla diffidenza, anche la rabbia per la confusione che, «in un momento particolare come questo» potrebbe crearsi.

La rabbia del fratello di Emanuela, Pietro Orlandi

Un momento in cui, è chiaro il riferimento di Orlandi, per la prima volta, con una inchiesta del Vaticano e la conseguente riapertura delle indagini da parte della Procura di Roma, si attiva una collaborazione, sempre negata in passato. Una inedita sinergia tra Santa Sede e magistratura ordinaria. Ossia, un momento in cui si è rinnovato un impulso alla ricerca della verità che il fratello di Emanuela sta incessantemente cercando di attivare dal minuto dopo la sparizione della sorella. Una vicenda intricata, funestata da depistaggi e dirottamenti che hanno minato le ricerche e sospeso interrogativi e sospetti. Allontanando per 4 decenni la verità su uno dei cold case più inquietanti della cronaca del Bel Paese.