Donna tenta di rapire una bambina di 4 mesi in chiesa strappandola dalle braccia della madre: arrestata

Un’altra donna che tenta di rapire una bambina, si fa luce sulla vicenda e una donna finisce in manette. Prima la grande paura della madre, che si è rifugiata in un cortile. Poi le indagini e finalmente l’arresto a Vercelli. Sotto accusa è una trentenne. È gravemente indiziata del reato di tentato sequestro di persona, sottrazione di persone incapaci e violenza privata. La donna è stata raggiunta dalla misura cautelare in carcere eseguita dalla Squadra Mobile della Questura.

Tenta di rapire una bambina, cosa è accaduto in chiesa

Sarebbe stata lei, dunque, ad aver tentato di sottrarre una neonata di quattro mesi alla madre mentre entrambe si trovavano in chiesa. Non ha portato a termine il suo tentativo solo per la decisa resistenza opposta dalla mamma della bambina. Infatti, riuscita a divincolarsi dalla presa, la madre aveva guadagnato l’uscita inseguita dalla donna, che non desisteva dal suo proposito. E si era rifugiata in un cortile condominiale fino all’arrivo provvidenziale di una Volante della Polizia di Stato.

A carico dell’indagata un robusto impianto accusatorio

I poliziotti, in base alle descrizioni ricevute dalla madre e da alcuni testimoni, sono riusciti successivamente ad individuare la presunta autrice. I successivi accertamenti posti in essere dalla Squadra Mobile hanno permesso di ricostruire i vari tentativi di rapire la bambina sottraendola alla madre. E hanno consolidato un robusto impianto accusatorio a carico dell’indagata, nei cui confronti è scattata l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica di Vercelli.