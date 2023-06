Cuccarini: “Silvio, ti devo tanto”. Parietti: “Ti voglio bene”. Berté: “Ha dato lavoro a tanti (me compresa)”

Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che esprimono a Silvio Berlusconi capacità e riconoscenza. “A Silvio Berlusconi devo tanto -scrive su Instagram Lorella Cuccarini- . Ha contribuito a cambiare le sorti della mia vita e della mia carriera. Ricordo, come fosse oggi, la sua telefonata di congratulazioni, dopo la prima diretta di Buona Domenica, nel 1991. Il suo SI a Trenta Ore per la Vita ci diede l’opportunità di realizzare progetti importanti a beneficio di tutti. Era un uomo speciale- prosegue Cuccarini con grande slancio e dolore- : capace, acuto, rispettoso ed estremamente simpatico. Grazie Presidente. A Dio. Un abbraccio sincero a tutta la sua famiglia”.

Alba Parietti saluta commossa Berlusconi: “Ti voglio bene”

Sempre sui social arriva il cordoglio di Antonella Clerici: “Addio a un uomo che comunque la si pensi, ha cambiato la tv, il calcio, la politica. Finisce un’epoca”, scrive su Instagram. Affettuoso l’addio di Alba Parietti. “Con te Silvio se ne va una parte importantissima di storia d’Italia. Tu per tutti rappresentavi qualcosa di significativo e importante nel bene o nel male che fosse. Posso dirti che mi addolora moltissimo l’idea che tu non ci sia più. Mi sembra impossibile”. Un sincero estremo omaggio da parte della soubrette: “Sei stato per me un uomo buono – scrive ancora Parietti -: generoso, gentile. Ti sei preoccupato per me senza secondi fini che non fossero affetto, rispetto, stima reciproca di tanti tanti tantissimi anni di lavoro insieme”.

“Ciao Silvio, fai buon viaggio”

“Mille ricordi, mille aneddoti tanto tantissimo affetto- ricorda-. Che era costruito sulla conoscenza e sul rispetto spesso delle nostre posizioni diverse. Ho ricordi indelebili – prosegue Parietti- delle chiacchierate amichevoli delle risate della tenerezza del tuo animo. Che momento triste. Ti ho voluto bene e ti vorrò bene per sempre. Ciao Silvio fai buon viaggio”. E in un secondo post in cui pubblica una foto che la ritrae assieme a Berlusconi, Alba Parietti aggiunge: “Mancherai anche a quelli che non lo ammetteranno mai. Mi stringo alla tua famiglia con enorme affetto. Ti voglio bene. Alba”.

Loredana Berté: “Ha dato lavoro a tante persone (me compresa)”

“E’ morto Silvio Berlusconi. Al netto di tutti i giudizi, politici e non, con lui si chiude un’epoca che ha segnato e trasformato l’Italia ed è indubbio gli si debba concedere quanto meno l’onore delle armi. Ha creato imprese e dato lavoro a tante persone (me compresa) indipendentemente dalle idee politiche e questo lo ha reso un uomo ‘professionalmente democratico’. Profonde condoglianze alla sua famiglia e ai suoi affetti più cari. Grazie Presidente”. Così Loredana Bertè su Instagram ricorda Silvio Berlusconi, scomparso oggi a Milano all’età di 86 anni.