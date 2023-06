Carcere di Frosinone, detenuto tenta di tagliare la gola a un agente di polizia penitenziaria e lo ferisce

«Un detenuto della Casa Circondariale di Frosinone ha violentemente aggredito un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria sferrandogli un colpo alla gola, probabilmente con una lama rudimentale o una lametta da barba.

Grazie al professionale intervento di altri colleghi il ristretto è stato immobilizzato e il poliziotto ferito è stato soccorso e immediatamente trasportato presso l’ospedale cittadino. Non conosciamo ancora le sue condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita».Lo riferisce Gennarino De Fazio, Segretario Generale della Uilpa Polizia Penitenziaria.

Polizia penitenziaria, la situazione nelle carceri è critica

«Dopo la sparatoria del 19 settembre 2021, Frosinone e le carceri in generale si confermano come teatri di violenza inaudita e luoghi in cui circolano armi di varia natura, oltre a sostanze stupefacenti, smartphone e molto altro. Continuando così, e con oltre quattro aggressioni al giorno, la situazione è chiaramente destinata a degenerare ulteriormente e temiamo che possa succedere il peggio, ancor di più che nel marzo del 2020 quado si scatenarono rivolte e si contarono 13 morti fra i reclusi», avverte il Segretario della Uilpa PP. (ITALPRESS).