Brindisi al Quirinale: Meloni scherza con i cronisti. Schlein con Crosetto. E tutti annotano gli outfit

Meloni al Quirinale si mostra sorridente e affabile. Un prosecco sul Colle per un brindisi “alla Repubblica” insieme col Capo dello Stato Sergio Mattarella. Così si festeggia la vigilia del 2 giugno al ricevimento esclusivo sul Colle. Nel palazzo che fu già reggia dei Savoia e prima ancora principesca dimora pontificia.

Meloni, reduce dalla Moldavia, scherza con tutti al ricevimento per la festa della Repubblica. ‘Tampinata’ dai cronisti – racconta Adnkronos – che non si staccano da lei nemmeno per un attimo, concede un selfie di gruppo. E scherza: “Banda di origliatori seriali”.

Poi incrocia il capogruppo della Lega Massimiliano Romeo che le presenta la moglie Laura: “ma sei proprio sicura?”, si presenta lei subito pronta alla battuta. Dunque si imbatte nel presidente del Cnel, Renato Brunetta: “ti vedo carico, combattivo”. E i complimenti arrivano anche per il regista Enrico Vanzina: “E’ da tanto che non ti vedo, ma ti vedo proprio bene”.

I giornalisti sono sempre lì, al suo seguito. “Che stai a scrive?”, ride a uno del gruppo chiedendo di vedere il taccuino. Arriva la fedelissima Monica Scurti per portarla dal vicepremier Antonio Tajani, che l’attende per un colloquio riservato. “Ecco, m’ha salvato – dice Meloni ai cronisti congedandosi – che io sono una chiacchierona…”.

Al ricevimento al Quirinale non solo meloni è sotto osservazione da parte dei cronisti. A primeggiare sono soprattutto gli outfit delle signore. La premier, accompagnata da Andrea Giambruno, è arrivata con una mise avorio, pantalone e camicia con fiori in rilievo, tacchi a spillo 12 con strass. Si nota Mara Carfagna, nel suo vestito rosso fuoco, ma anche la ministra Daniela Santanchè non è da meno, in un elegante tailleur verde bottiglia.

Tubino nero per Nunzia Di Girolamo, mentre Francesca Verdini -figlia di Denis e compagna di vita di Matteo Salvini- indossa un corpetto nero su una lunga gonna a fantasia nera su sfondo bianco, ai piedi dei tacchi Valentino della linea rockstud. L’attrice Pilar Fogliani, star dei social con le sue imitazioni di accenti romani di ogni quadrilatero della capitale, indossa uno dei look più insoliti della serata: pantaloni bianchi larghi con una lunga casacca con fiorellini in bella vista, grandi orecchini verdi a riporto.

C’è anche la segretaria del Pd Elly Schlein – racconta il Corriere – “che ha scambiato due parole con lo spin doctor di Palazzo Chigi Mario Sechi e ora vorrebbe salutare Meloni, ma le due «esordienti» non si incrociano. La segretaria dem deve accontentarsi di Guido Crosetto che si china a baciarla sulle guancia e vuol presentarle la moglie. «È la terza volta oggi — scherza la leader del Pd — Il rischio è che cominciamo a piacerci troppo!»”.