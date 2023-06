Berlusconi: 13 milioni di interazioni per la morte del Cav in 24 ore: i dati di Socialcom

Migliaia di post su Facebook e Instagram; l’hashtag #Berlusconi in trending topic su Twitter dal momento della diffusione della notizia; prima notizia su siti e blog di tutto il mondo: la scomparsa di Berlusconi ha dominato le conversazioni degli italiani, e non solo, sui social. Precisamente la ricerca di Socialcom, realizzata in esclusiva per Adnkronos in collaborazione con Social Data, sulla rete italiana ha analizzato: oltre 160.000 conversazioni e oltre 13.000.000 di interazioni tra commenti, like, condivisioni e reactions.

Socialcom/Adnkronos: “13 mln di interazioni social per la morte di Berlusconi”

Di Berlusconi – è l’analisi nel dettaglio di Socialcom- si è parlato in particolare su Twitter (58,5%), nei siti di news (19,9%) e su Facebook (14,8%). Le conversazioni sul tema si sviluppano soprattutto tra i commenti ai post dei principali quotidiani che rilanciano notizie sulla scomparsa. Anche su TikTok la scomparsa di Silvio Berlusconi ha generato un flusso importante di pubblicazioni e discussioni.

Su TikTok un mld di visualizzazioni per video con hastag #berlusconi

Nelle ultime 24 ore i video a lui dedicati hanno generato oltre 1 milione di interazioni. Dai dati ufficiali di TikTok, risulta che i video con l’hasthtag #berlusconi abbiano generato oltre 1 miliardo di visualizzazioni. La notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi ha avuto un rilievo globale, essendo stata riportata da giornali e siti di tutto il mondo. Quasi il 30% delle conversazioni online riguardanti la sua scomparsa sono in lingua non italiana, con una prevalenza della lingua inglese (9,2%) e di quella spagnola (8,3%).

Metà delle conversazioni social incentrate su emozioni e sentimenti

Le conversazioni sulla scomparsa di Silvio Berlusconi sono quasi totalmente di vicinanza, cordoglio e affetto. L’analisi semantica effettuata sulle conversazioni, che sono state suddivise per macroaree tematiche, ci rivela che in quasi metà delle conversazioni riguardanti la scomparsa di Silvio Berlusconi si esprimono emozioni e sentimenti; mentre quasi il 20% si concentrano sulla storia imprenditoriale e politica. Il 6,2% sono incentrati sui valori della famiglia. Le percentuali di sentiment registrato riflettono da un lato la tristezza degli utenti (40,4%) per la scomparsa del leader di Forza Italia; dall’altra considerazioni positive (47,5%) sulla sua figura.

Luca Ferlaino: “Ondata di cordoglio collettivo”

La reaction ai commenti e ai post su Facebook più utilizzata dagli utenti è il semplice like (59,1%); seguito dall’emoticon della faccina che piange (25%) e dal cuore (9,6%). Infine, una curiosità: considerando le interazioni e i commenti sugli account social ufficiali di Berlusconi, siamo in grado di stimare un afflusso a tali canali pari a 5 milioni di visitatori online. “Le misurazioni social riferite alla giornata di martedì testimoniano un evento di eccezionale portata – sottolinea Luca Ferlaino, fondatore di Socialcom -. I cittadini hanno usato le piattaforme social per esprimere il loro cordoglio a Silvio Berlusconi attraverso un ‘mi piace’, un commento o un post. Al di là del fenomeno fisiologico degli haters, abbiamo osservato un’imponente ondata di cordoglio collettivo, manifestatasi in ambito digitale”.