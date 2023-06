Alla stazione di Piacenza salvato un falco sparverius, “gheppio americano” di piccola taglia

Nella zona della stazione ferroviaria di Piacenza è stato ritrovato un esemplare di “gheppio americano” (Falco sparverius). Ormai allo stremo delle forme e incapace di volare, probabilmente scappato da qualche voliera cittadina, è stato recuperato da un cittadino e portato al centro di recupero animali selvatici Cras di Niviano, dopo aver avvertito i Carabinieri Forestali di Piacenza.

Il falco sparaverius, detto gheppio americano

La specie diffusa in America settentrionale e meridionale, viene allevata anche in Europa e si può riprodurre in cattività. Si tratta di un esemplare assoggettato alla severa normativa internazionale Cites che tutela molte specie di rapaci e, purtroppo, come impone appunto la normativa, non può essere liberato in natura trattandosi di una specie alloctona.

Non aveva anelli per l’identificazione

Il falco sparaverius, di piccola taglia (circa 20 cm), al momento del recupero, non aveva nessun anello metallico per l’identificazione, la certificazione e la proprietà. Considerata la particolarità dell’animale, si deve escludere un eventuale affidamento a persone inesperte o volontari senza requisiti.