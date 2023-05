Vietato criticare Chiara Ferragni: bannata dai social la ragazzina che aveva contestato il nudo

Giulietta, la ragazzina di 11 anni che aveva “osato” criticare Chiara Ferragni per il nudo allo specchio su Instagram è stata bannata dai Social. Lo ha rivelato la stessa adolescente in un’intervista al Corriere della Sera.

«Ieri – scrive Elvira Serra sul Corriere – dopo varie sospensioni, con la mamma che mandava e rimandava il documento di identità per le verifiche, il profilo di Giulietta è stato cancellato da Instagram per via dell’età. Guarda caso, due giorni dopo essere passata agli onori delle cronache come la bambina che «ha sfidato» Chiara Ferragni, dicendo, un po’ come nella favola di Andersen, che il re è nudo».

La giornalista del quotidiano premette che «fino a ieri Giulietta aveva un profilo Instagram gestito formalmente dalla madre (nella bio c’era scritto «run by parents», come vuole la regola del social network che impedisce l’accesso ai minori di 13 anni)». Quindi tutto secondo le regole. Evidentemente, il suo atto d’accusa contro l’influencer che ha costruito un impero commerciale sui suoi selfie, rischiava di inceppare la macchina mangiasoldi. Che cosa aveva scritto Giulietta?

Ecco il post. «Ho 11 anni (quasi 12) e se vedo ragazzine di 15 anni che si fanno ste foto penso che sinceramente siano inadeguate a maggior ragione ke senso ha che lo faccia tu? -scrive la piccola follower di Chiara- Cioè a parte che in questa foto non fai vedere vestiti o costumi da bagno ma praticamente te stessa nuda. Qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per farci notare dobbiamo metterci nude. Io non lo trovo un bel messaggio da mandare”. E ancora: “Mia mamma ha 34 anni e le foto in costume al mare le mette ho una bella mamma ma se mettesse una foto così io mi sentirei malissimo penserei che mi devo vergognare del suo comportamento non ne sarei x niente fiera».

Giulietta chiarisce al Corriere: «Io stimo Chiara Ferragni. Ho il suo astuccio, tante penne, le gomme, le felpe, l’accappatoio e il pigiama. Però quella foto non mi è piaciuta e gliel’ho scritto, non è che l’ho sfidata. Ma nemmeno la sua risposta, dopo, mi è piaciuta».

La risposta della Ferragni è stata infatti di una imbarazzante superficialità: «Il messaggio per tutte, ragazzine e non, da parte mia è molto semplice: nessuno ci può giudicare e farci sentire sbagliate – ha scritto l’influencer – Pubblicare una foto così non dovrebbe far vergognare nessuno e anzi, dimostrare che ognuno è libero di essere se stesso e celebrarsi quando si sente di farlo». Infine una chiosa per nulla distensiva: «Faccio incazz… i puritani? Missione compiuta, allora».

Oggi la Ferragni non è tornata sull’argomento, continuando a promuovere la sua serie tv su Amazon Prime e una serie di prodotti di bellezza. The show must go e se c’è qualcuno che fa domande, è sufficiente “bannarlo”.