Valditara a Bruxelles rilancia la lettura: chiave di volta per apprendimento e crescita dei giovani

Si è tenuto oggi, presso la sede dalla delegazione Ue della Regione Lombardia, l’incontro tra il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e il Coordinamento degli Uffici delle Regioni e delle Province autonome italiane presenti a Bruxelles. «È stato un confronto molto stimolante e operativo. Tra i temi chiave trattati, su cui si è registrata una proficua convergenza, la collaborazione tra mondo dell’istruzione e della formazione e il mondo del lavoro e dell’industria», ha commentato Valditara. Il Ministro, poi, ha invitato i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome a presentare proposte concrete per stimolare un uso mirato dei finanziamenti europei per i settori dell’istruzione e della formazione, in particolare il Fondo europeo per gli investimenti e il Fondo per una transizione giusta. Il confronto ha fatto emergere temi strategici su cui gli interessi di Regioni e Province autonome e mondo dell’istruzione convergono, come la formazione dei docenti e dei formatori. Lo sviluppo di competenze per accompagnare le transizioni ecologica e digitale, soprattutto nei settori industriali in cui si registrano le maggiori carenze. Gli investimenti del Pnrr sull’istruzione.

Non solo. Il Ministro Valditara è intervenuto nel dibattito politico del Consiglio dei Ministri dell’Istruzione dell’Unione europea, in corso a Bruxelles, sul tema dell’importanza della lettura per l’apprendimento, la crescita personale dei giovani, la loro partecipazione nella società e la loro realizzazione professionale. Il Ministro ha posto l’accento sull’importanza di rafforzare le iniziative, sia a livello nazionale che europeo, per garantire a ogni studente la possibilità di sviluppare competenze di lettura e comprensione dei testi. Si tratta di una questione fondamentale per la costruzione di uno Spazio Europeo dell’Istruzione veramente inclusivo. A tal fine in Italia, ha reso noto il titolare del dicastero dell’Istruzione, stiamo investendo nella costruzione di ambienti innovativi per la lettura e in biblioteche innovative, per riaffermare il libro quale strumento fondamentale per l’apprendimento.

(Italpress)