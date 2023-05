Spari contro un bar a Napoli: feriti padre, madre e figlia di 10 anni. La bimba operata alla testa

Un’intera famiglia è rimasta ferita in una sparatoria martedì 23 maggio a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli: la più grave è una bambina di 10 anni che è stata operata alla testa all’Ospedale Cardarelli.

L’agguato è avvenuto in piazza Cattaneo. Nella tarda serata di ieri due sconosciuti hanno aperto il fuoco contro un bar in piazza Cattaneo, ferendo un uomo, la moglie e la figlia, di 10 anni. Almeno dieci colpi sono stati esplosi, forse da una mitraglietta: i proiettili avrebbero colpito accidentalmente la famiglia. Questa l’ipotesi più verosimile al momento secondo gli inquirenti, la famiglia in quel momento si trovava all’esterno a mangiare.

Napoli, bar crivellato di colpi: la famiglia bersaglio per caso

Tutti e tre sono rimasti feriti: il padre 43enne, che è rimasto lievemente ferito alla mano e ora si trova al Cardarelli a Napoli; la madre 35enne, che è rimasta ferita all’addome e ora è anche lei al Cardarelli; e la figlia di 10 anni, colpita alla testa e ora al Santobono, per la quale il pericolo di vita è stato scongiurato. La bambina verrà operata a breve. Sul posto sono intervenuti ieri sera i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna (Napoli): indagini in corso per chiarire dinamica e motivazioni e individuare i responsabili dell’assalto al bar.

Vigile preso a sprangate da un senzatetto africano

Poche ore prima, Napoli è rimasta sconvolta da un altro fatto di cronaca. Nei pressi del Duomo, durante un controllo da parte di un agente della polizia municipale, nel tentativo di far spostare un gruppo di clochard che da diverso tempo trascorre lì la notte, uno di loro si avventa sul vigile prendendolo a sprangate in testa. A quel punto l’agente, per far desistere il suo aggressore, esplode alcuni colpi d’arma da fuoco. Colpi che raggiungono l’extracomunitario senza fissa dimora a una gamba.

Un’aggressione fulminea e brutale, che si è conclusa con il ferimento di vigile e clochard. Per le lesioni riportate i soccorritori hanno dovuto trasportare l’agente all’Ospedale del Mare. Mentre il senzatetto africano è stato portato al Vecchio Pellegrini, non in pericolo di vita. Sulla vicenda indaga la Polizia.

FOTO ARCHIVIO ANSA