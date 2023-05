Scuola, per la prima volta una prof italiana premiata tra i migliori docenti di tedesco al mondo

Per la prima volta, c’è anche una docente italiana tra i 21 insegnanti che l’8 maggio, a Berlino, hanno ricevuto il “Deutscher Lehrkra¿ftepreis-Unterricht innovativ“, premio che da 15 anni viene assegnato ai migliori professori di tedesco che si sono distinti per impegno e dedizione nel loro lavoro, attraverso lezioni innovative. Tra i sostenitori del premio, il ministro federale tedesco dell’Istruzione Bettina Stark-Watzinger. La cerimonia di premiazione si è tenuta al centro Axica, a pochi passi dalla Porta di Brandeburgo. A ricevere il prestigioso riconoscimento nella categoria “didattica innovativa” è stata la professoressa Marina La Pietra, insegnante di tedesco all’Isis Keynes di Gazzada Schianno (Varese), con il progetto di gemellaggio elettronico in lingua tedesca, “Vergesst die Opfer nicht-Non dimenticate le vittime“, realizzato dall’Isis Keynes in collaborazione con la professoressa Anita Hoehle dell’istituto tedesco Heinrich Böll di Hattersheim am Main, nei pressi di Francoforte, anche lei tra i premiati.

Si tratta di un percorso di eTwinning che ha coinvolto per l’intero anno scolastico 2021/2022 i ragazzi delle classi 3, 4 e 5 dell’indirizzo economico dell’Isis Keynes, mettendo in relazione i contenuti di differenti discipline (storia, diritto e relazioni internazionali), approfonditi in classe e veicolati in lingua tedesca tramite le tecnologie informatiche e la piattaforma Twinspace. Dalla redazione di alcuni articoli di giornale alla realizzazione di inedite pietre d’inciampo e prodotti multimediali – tra cui il volume “Identitäten” e l’ebook “Respekt” (richiesta di rispetto per le vittime dell’Olocausto e monito a coloro che usano in modo improprio i simboli religiosi ebraici) – i ragazzi sono stati coinvolti in numerose attività volte a raccontare e ricordare le vittime dei campi di concentramento e a valorizzare il rapporto tra memoria e identità comunitaria.

«Sono molto felice di aver ricevuto questo premio. Sono una docente italiana di tedesco: mai avrei pensato di ottenere un riconoscimento così importante nel mondo dell’educazione e della didattica per giunta in Germania – ha commentato la professoressa La Pietra –. Ciò che mi rende più fiera è il lavoro svolto dai ragazzi: non è stato facile per loro confrontarsi su questi temi con i propri coetanei tedeschi, in lingua tedesca, a distanza. Hanno dato prova di maturità e serietà, soprattutto nel sapere attualizzare certi argomenti». Nell’ambito del gemellaggio, infatti, si è parlato del concetto di libertà nella Ue, del significato di cittadinanza europea, della giustizia e dei Giusti d’Europa. Grazie a questo riconoscimento la docente italiana potrà partecipare all’Exzellenzcamp, un campus di formazione d’eccellenza per insegnanti, che si terrà il 15 e 16 giugno ad Hanau, vicino Francoforte sul Meno.

