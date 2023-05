Roma, lancia un forno a microonde sul bus da un ponte del Laurentino 38 e l’amico lo filma: presi

La polizia ha individuato e denunciato a Roma due giovani che mercoledì scorso hanno lanciato da un ponte del Laurentino 38 un forno a microonde che ha centrato un autobus della linea 723. Il mezzo era in transito su via Ignazio Silone con a bordo alcuni passeggeri. Come emerso dalle indagini della polizia, al passaggio del bus uno dei due ragazzi avrebbe scaraventato il pesante oggetto sul tettuccio dell’autobus. L’altro invece riprendeva tutto con il proprio cellulare. L’autista ha fermato il bus e ha dovuto fare rientro al deposito.

Forno a microonde sul bus al Laurentino 38, le indagini

Le indagini immediatamente avviate hanno portato gli investigatori a risalire all’identità dei due, entrambi italiani, denunciati in stato di libertà per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Un precedente c’è ed è analogo. Nel mirino di ignoti gli operatori ecologici in servizio nella zona di Fonte Ostiense. Sono stati loro le vittime di oggetti lanciati dall’alto nella zona degli ex ponti del Laurentino 38.