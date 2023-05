Reddito di cittadinanza, altra stangata: in Emilia Romagna scoperti illeciti per 400mila euro

La Guardia di Finanza di Bologna, in sinergia e collaborazione con l’Inps, negli ultimi quattro mesi hanno individuato 39 persone che avrebbero indebitamente percepito il reddito di cittadinanza, per un ammontare complessivo di oltre 310mila euro. Le attività condotte dalle Fiamme gialle felsinee hanno altresì consentito di bloccare l’ulteriore erogazione di integrazioni al reddito riconducibili alla medesima misura, per circa 120mila euro. Le ipotesi di indebita percezione riscontrate dall’attività della Guardia di Finanza ed ora al vaglio degli Organi competenti, hanno visto coinvolte persone dimoranti nel capoluogo emiliano, nonché nell’imolese e Alto Reno Terme.

Reddito di cittadinanza, scovati altri “furbetti”

Tra le ipotesi riscontrate si annoverano situazioni di persone risultati privi del requisito della residenza nel territorio dello Stato e di altri ancora che hanno omesso di comunicare di avere un componente del proprio nucleo familiare sottoposto a misura cautelare personale. Altri indebiti percettori non hanno indicato la titolarità di altre fonti reddituali, ovvero il possesso di immobili. Numerosi sono stati i casi di percettori del reddito di cittadinanza risultati lavorare in nero. Gli indebiti percettori sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica. (ITALPRESS)