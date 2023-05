Piantedosi in Tunisia per rafforzare il contrasto ai trafficanti di extracomunitari

Con l’obiettivo comune di rafforzare la cooperazione sul piano della sicurezza e su quello del contrasto ai trafficanti di esseri umani e agli scafisti che scaricano in Italia migliaia di clandestini, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha incontrato, oggi, in Tunisia il suo collega tunisino Kamel Fekih, ed è stato, poi, ricevuto dal presidente della Repubblica Kaïs Saïed, in un incontro durante il quale è stato più volte sottolineato come i rapporti tra i due governi siano solidi, fondati sulla leale collaborazione e sulla comunanza di vedute.

L’Italia, sottolinea il Viminale, “ha ben presente che la Tunisia sta facendo moltissimo per bloccare le partenze e contrastare i trafficanti, che mettono a serio rischio la vita dei migranti e la stessa incolumità dei soccorritori. In questo contesto si è discusso di implementare programmi congiunti di rimpatrio volontario assistito dalla Tunisia verso i Paesi di origine dei migranti”.

“Gli sbarchi in Italia sarebbero molto più numerosi senza l’attività messa in campo dalle autorità tunisine che si trovano a contrastare un forte flusso dai Paesi sub-sahariani”, ha voluto sottolineare ancora il ministero dell’Interno.

Piantedosi ha espresso a Fekih “il pieno apprezzamento per il rilevante sforzo compiuto dalla Tunisia per sorvegliare le frontiere marittime e terrestri, per contrastare le reti di trafficanti e confiscare le loro imbarcazioni, per soccorrere in mare i migranti e riportarli sulla terraferma prestando loro assistenza”.

“Il sostegno dell’Italia al governo di Tunisi per il controllo delle frontiere terrestri e marittime è concreto e si sta realizzando per mezzo di piani di assistenza tecnica e forniture”, ricorda ancora il Viminale.

Nel corso dell’incontro i due ministri hanno condiviso un metodo di lavoro, e forme più intense di collaborazione sul fronte migratorio, anche sul piano investigativo.

“L’Italia è anche impegnata per il miglioramento delle condizioni e delle prospettive di vita della popolazione più giovane e per l’attivazione di canali legali di migrazione per istruzione/lavoro e per vulnerabili bisognosi di protezione internazionale – ricorda il Viminale. – Ciò nel quadro di una cooperazione che affronti il fenomeno migratorio con un approccio globale. Lavorare tutti insieme, in collaborazione con l’Unione europea e le organizzazioni internazionali, per affrontare e governare i flussi migratori è fondamentale. L’Italia è grata alle autorità tunisine per l’impegno su questo delicato fronte, e sono già stati fissati ulteriori incontri a livello tecnico per proseguire con azioni congiunte in attuazione delle strategie elaborate.