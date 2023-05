Nordio: per lo sport in carcere recuperare le caserme dismesse, ristrutturazioni ai detenuti

«Lo sport, assieme al lavoro, necessita di spazi idonei e non tutte le carceri italiane ne sono dotate. Queste strutture esistono già e per questo la nostra idea è quella di recuperare strutture idonee come le decine e decine di caserme dismesse da quando la leva obbligatoria è stata abolita. Queste hanno una struttura perfettamente compatibile con una struttura carceraria avendo all’interno una serie di spazi aperti che saranno adattissimi per le attività sportive. Le ristrutturazioni, poi, potrebbero essere affidate agli stessi detenuti aumentando così la socializzazione e riducendo i disagi della pena». Così Carlo Nordio, ministro della Giustizia, alla presentazione del Progetto “Sport di tutti – carceri” tenutosi presso la Casa Circondariale Femminile di Rebibbia “G.Stefanelli.

Nordio: ozio e rassegnazione sono rischi

«Lo sport, insieme al lavoro, sono elementi fondamentali. L’ozio e la rassegnazione, che talvolta diventa disperazione, sono i rischi maggiori per chi è privato della libertà personale. Questi due elementi migliorano lo stato fisico, emotivo, riducono la pena che viene subita, allentano la tensione all’interno del carcere e migliorano la capacità di socializzazione», conclude Nordio. (ITALPRESS)