Musumeci al convegno della Cna: avviata una stagione di riforme seria. Il governo valorizzerà il Mezzogiorno

Il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, da Palermo dove ha partecipato a un convegno della Cna sul Mezzogiorno e lo sviluppo del Paese, lo ribadisce con nettezza: «Abbiamo bisogno di essere positivi. Di guardare avanti con rinnovato ottimismo, e saper superare le difficoltà del momento, il pericolo della recessione a seguito dell’inflazione – fenomeno non sono italiano – e quindi la conseguente riduzione delle capacità di investimento e di consumo». «Confido nel senso di responsabilità di Francoforte – ha proseguito Musumeci – della Banca europea, mentre noi come governo, lo voglio sottolineare, non abbiamo assolutamente fatto un solo euro di debito, perché le condizioni impongono sobrietà». Infine: «Si è avviata una stagione di riforme seria – ha concluso il ministro – che ci consentirà, in una prospettiva di cinque anni, di poter realizzare tutte le riforme finalizzate a valorizzare il Mezzogiorno d’Italia, e che si apre in una prospettiva diversa rispetto al passato. Perché diverso è il protagonismo Mediterraneo assunto negli ultimi anni».

(Italpress)