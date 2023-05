Milano, quattro vigili con i manganelli contro una trans. L’arresto diventa subito un caso politico (video)

Anche il sindaco Sala afferma di essere in attesa di una relazione sull’accaduto e si preannunciano interrogazioni da parte di Ilaria Cucchi (Versi-Sinistra). Intanto Fonti sindacali del Sulpl dichiarano che si tratta solo della fase finale di un un intervento dei vigili in tutt’altra zona di Milano, in via Giacosa al parco Trotter. Qui alcuni genitori degli alunni della scuola, intorno alle 8, avrebbero segnalato la presenza della trans «in evidente stato di alterazione psicofisica» che stava infastidendo le persone e tentava di denudarsi.

La prima pattuglia è riuscita a fatica a contenere la trans che ha minacciato gli agenti: “Vi infetto, ho l’Aids”. I sanitari dell’ambulanza chiamata sul posto non hanno potuto visitare la donna per il suo stato di agitazione. “A quel punto, è stata messa in macchina per essere accompagnata in via Custodi, all’ufficio centrale arresti e fermi della polizia locale. Nel corso del tragitto – spiega Il Giorno – ha cominciato a dare testate, ferendosi alla testa, e ha provato ad autolesionarsi con le pinzette per i capelli. In zona Tibaldi, a poche centinaia di metri da via Custodi, i vigili l’hanno vista accasciarsi sui sedili posteriori hanno fermato la marcia in via Castelbarco per controllare le sue condizioni. Appena uno dei due ghisa ha aperto la portiera posteriore destra, la trans, che evidentemente aveva simulato un malore, ha dato un violento calcio ed è uscita; si è trovata davanti l’altro agente e gli ha rifilato un calcio alla gamba. Poi è scappata a piedi”.

Uno dei ghisa della seconda macchina – continua Il Giorno – “l’ha raggiunta, ma la fuggitiva si è girata di scatto e lo ha spinto a terra, continuando a correre. Nel frattempo, il vigile della prima macchina rimasto illeso l’ha raggiunta, prendendo un passaggio volante da un cittadino in scooter. E arriviamo alla parte finale ripresa nel video in via Sarfatti: l’agente usa lo spray urticante per bloccare la trans, mentre un suo collega si avvicina e la colpisce con diverse manganellate”. E questa è la parte ripresa nel video.