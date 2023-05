Milano, ancora un’aggressione sessuale. Ai danni di una ragazza che era a spasso col fidanzato

“È arrivato all’improvviso, alle mie spalle. Mi ha alzato la gonna e mi ha palpeggiata, poi è andato via per la sua strada come se nulla fosse. Uno shock per me, una ragazza di 20 anni venuta a Milano a trovare il suo ragazzo. Una domenica sera tranquillissima che è finita nel peggiore dei modi”. Così una studentessa universitaria racconta a Repubblica l’aggressione sessuale subìta in piazza Duomo mentre passeggiava col suo fidanzato. Un episodio che risulta ancora più grave visto che giunge a ridosso dello stupro alla stazione centrale di Milano.

Tutto si è svolto molto rapidamente, intorno alle 22 di sera. “A un certo punto – racconta la giovane – ho avvertito la presenza di qualcuno alle mie spalle, mi ha alzato la gonna, mi ha toccata. Io ho urlato, erano due ragazzi, si sono allontanati in tutta tranquillità nella folla. Il mio ragazzo si è accorto qualche secondo dopo, per fortuna dico col senno di poi che non li abbiamo rincorsi, chissà cosa sarebbe potuto accadere”.

La ragazza subito dopo ha avuto una crisi di panico. Poi ha denunciato il fatto ai carabinieri. “Ho dato un identikit dei due ragazzi: capelli ricci, pelle scura, uno aveva la maglia della nazionale del Marocco, al massimo ventenni”.

“Ciò che ancora più mi spaventa – così conclude il suo racconto la ragazza molestata – è il fatto che sono stata anche fortunata ad aver subito solo questo, dato che non è utopia essere violentate in pieno giorno a Milano in hotel o in stazione centrale. Forse devo ringraziarlo, per avermi solo toccata. Ormai siamo a questo punto. Il problema non sono io, e lo so. Il problema non è uscire di casa con una gonna, e lo so. Il problema non è uscire di casa da sole, e lo so. Il problema è la gente malata che sta riempiendo questo mondo, e in particolare Milano, che non permette di vivere in serena tranquillità”.