Meloni al memoriale di Hiroshima: “L’oscurità non ha l’ultima parola”. Zelensky partecipa al G7

“Oggi chiniamo il capo e ci fermiamo in preghiera. Oggi non dimentichiamo che l’oscurità non ha l’ultima parola. Oggi ricordiamo il passato per scrivere, insieme, un futuro di speranza”. Questo il messaggio che il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha lasciato sul Libro d’onore del Museo della Pace di Hiroshima, dove è in corso il G7. Il messaggio di ciascun leader presente al summit sarà poi scolpito su una stele in pietra collocata nei pressi del monumento commemorativo.

Meloni al G7 di Hiroshima, vertice anche tra il coordinamento Ue

E’ in corso, a margine dei lavori del G7 a Hiroshima, un incontro di coordinamento Ue. Lo si apprende da fonti italiane. Partecipano al vertice il premier Giorgia Meloni, il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, il Cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e il presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen. Tra i temi al centro della riunione di coordinamento Ue, il Coordinamento europeo sull’Ucraina, questioni industriali, difesa degli interessi comuni della Ue e transizione energetica, riferiscono le stesse fonti.

Zelensky invitato al summit dei Grandi

E’ iniziata, a Hiroshima, la prima sessione di lavoro del summit del G7 dedicata all’economia globale. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni siede alla tavola rotonda tra il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e il primo ministro canadese Justin Trudeau, con il quale la premier italiana ha avuto un incontro bilaterale prima della sessione. La presenza del presidente ucraino Volodymir Zelensky diventa intanto ufficiale: la conferma è arrivata dalla tv di stato ucraina. “C’è stata una lettura superficiale dei rischi della globalizzazione, si sono rafforzate le autocrazie, le democrazie si sono indebolite. Dobbiamo riprendere il controllo delle catene strategiche del valore”, ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento durante la prima sessione del G7 dedicata all’economia globale.