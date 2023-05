Maltempo, il Piemonte osservato speciale: allerta arancione su Torinese e Cuneese fino a domenica

In Piemonte, stando al monitoraggio della Protezione Civile, i corsi d’acqua al momento non destano preoccupazioni, ma è da valutare l’arrivo di eventuali ondate di piena. Interrotte per smottamenti nel Cuneese le strade provinciali 180 ad Isasca, 9 a Monforte d’Alba, la 285 a Peveragno. Mentre sulla 422 i Vigili del Fuoco sono intervenuti all’altezza di Macra per caduta di massi, ma la tratta è ancora transitabile. E sono circa 800 i volontari impiegati nelle province di Cuneo e Torino. Sono poi arrivate 600 segnalazioni da Comuni e Province per smottamenti e allagamenti locali e interventi sul territorio.

Dunque, in Piemonte resta in vigore l’allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico in Alta e Bassa Valsusa e nelle valli Chisone, Pellice, Stura, Orco, Lanzo, Sangone, Varaita, Maira, Po, Tanaro e nella pianura cuneese. Sul resto del territorio l’allerta è gialla per oggi e per domani (zone di Toce e Scrivia escluse). Fino al pomeriggio di domani, inoltre, sono attese precipitazioni forti o molto forti sulla fascia pedemontana di Torinese e Cuneese. Per quanto riguarda Po e Tanaro sono attese piene ordinarie. Mentre sul reticolo idrografico secondario si potrebbero verificare situazioni di criticità. Sotto osservazione l’Ellero a Mondovì e il Ghiandone a Staffarda.

«Siamo attenti e presenti all’interno delle centrali di Protezione civile, con le Prefetture e i sindaci per garantire il massimo livello di sicurezza al Piemonte – dichiarano il presidente Cirio e l’assessore Gabusi –. La situazione è monitorata in maniera costante con particolare attenzione ai piccoli fiumi e rii che sono osservati speciali per quanto riguarda le soglie di allerta. Molta attenzione anche al rischio di frane che potrebbero determinarsi a causa della grande quantità di acqua in caduta in queste ore».

«Cirio ha ricevuto anche la telefonata del ministro della Difesa Guido Crosetto, che si è informato della situazione del Piemonte e garantito attenzione del suo Ministero e di tutto il Governo», si legge in una nota nella quale la Regione ribadisce l’invito ai cittadini «alla prudenza e a evitare spostamenti se non strettamente necessari».

(Italpress)