L’infinito corteo di auto della scorta per “proteggere” Zelensky in Vaticano (video). Oggi è a Londra

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato questa mattina a Londra per una visita a sorpresa, durante la quale incontrerà il primo ministro britannico, ”l’amico Rishi” Sunak. Lo annuncia lo stesso Zelensky su Twitter. ”Oggi Londra. Il Regno Unito è un leader quando si tratta di aumentare le nostre capacità a terra e in volo. Questa collaborazione continuerà oggi. Incontrerò il mio amico Rishi. Condurremo negoziati sostanziali faccia a faccia e nelle delegazioni”, ha scritto il presidente ucraino in un post.