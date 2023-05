Lago Maggiore, barca si ribalta e affonda durante una festa di compleanno serale: 4 morti (video)

Una festa di compleanno serale, a bordo di un battello turistico sul Lago Maggiore, alla quale partecipavano una ventina di invitati stranieri, è finita in tragedia dopo che l’imbarcazione si è ribaltata, a causa del maltempo, provocando la morte di 4 persone, tutte annegate e ritrovate una dopo l’altra, nel corso della notte dai soccorsi.

Le vittime sono due uomini e due donne: si tratterebbe due persone che facevano parte dell’equipaggio e due turisti di nazionalità israeliana.

Tutto è iniziato quando sulla zona fra Sesto Calende, in provincia di Varese e Arona, in provincia di Novara, all’altezza di Lisanza si è scatenato un forte temporale che – erano circa le 19 di sera – avrebbe provocato una tromba d’aria facendo ribaltare il battello turistico salpato da un cantiere nautico di Sesto Calende, uno dei tanti in servizio sul Lago Maggiore, sul quale si trovavano 24 persone fra invitati ed equipaggio.

Ad un certo punto l’imbarcazione è affondata. E gli invitati alla festa sono finiti in acqua. Si è ovviamente scatenato il panico.

Qualcuno è riuscito a raggiungere da solo la riva a nuoto.

I soccorsi, ostacolati dalla fitta pioggia e dall’oscurità, hanno comunque tratto in salvo venti persone. Ma ci si è subito resi conto che quattro persone mancavano all’appello.

I sommozzatori dei vigili del fuoco si sono messi subito al lavoro per cercare i dispersi supportati da un elicottero Agusta Westland Aw139 con rilevatori infrarossi della guardia costiera partito da La Spezia ed inviato in zona operazioni.

Sul posto sono stati inviati, oltre all’elisoccorso, 3 automediche, 2 mezzi di coordinamento maxi emergenze Areu, 10 ambulanze, i vigili del fuoco, la Guardia Costiera e i carabinieri.

Le persone soccorse sono state portate nei vicini ospedali: tre sono state trasportate in codice verde ad Angera, 2 in codice giallo a Gallarate, altre 15 sono state soccorse e assistite sul posto.

L’imbarcazione finita a picco nel Lago Maggiore ed ora in corso di recupero da parte dei vigili del Fuoco, era lunga 16 metri, un natante privato che effettua sullo specchio d’acqua lombardo servizi di accompagnamento per turisti. E a bordo vi erano un paio di componenti l’equipaggio.