La Grecia verso nuove elezioni, i primi tre partiti rinunciano al mandato

La Grecia, secondo un copione ampiamente previsto, va verso nuove elezioni, che potrebbero già essere convocate il 25 giugno, perché i leader dei tre maggiori partiti greci hanno tutti rinunciato al mandato per formare il nuovo governo sulla base del voto di domenica scorsa.

L’ultimo a rinunciare è stato, questa sera, il leader del partito socialista Pasok Movimento per il cambiamento, Nikos Androulakis.

“Rinuncio al mandato ricevuto perché non vi sono opportunità per convergenze governative sulla base di accordi politico”, ha detto Androulakis.

Prima di lui avevano rinunciato il primo ministro uscente Kyriakos Mitsotakis del partito conservatore Nuova democrazia e l’ex-premier Alexis Tsipras, leader del Syriza-Alleanza progressista.

La presidente greca Katerina Sakellaropoulou seguirà ora la procedura, consultando i leader dei cinque partiti entrati in Parlamento, per vedere se è possibile un governo interpartitico per sovrintendere a nuove elezione.

Se neanche questo sarà possibile, la presidente si rivolgerà ad una figura istituzionale, come il presidente del Consiglio di Stato o della Corte Costituzionale, perché formi un governo in grado di portare il paese a nuove elezioni.

Il Parlamento eletto domenica con il sistema proporzionale siederà solo un giorno, probabilmente il 28 maggio, e poi sarà sciolto.