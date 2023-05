La Cina alla conquista della Libia, si aggiudica l’appalto: realizzerà la metropolitana

In termini di forti investimenti in Nord Africa, l’evento è stato appena creato in Libia. In base a un accordo raggiunto il 15 maggio tra il ministero degli Investimenti libico e un consorzio di società cinesi, britanniche e tedesche, la Cina compie una svolta spettacolare aggiudicandosi l’appalto per la realizzazione del progetto della metropolitana libica. Il costo dell’investimento ammonterà a 30 miliardi di euro e sarà fornito dalla Cina. Principale finanziatore di questo progetto, la Cina sarà accompagnata dalle società straniere BFi Management, China Railway International Group, la società di ingegneria globale e Siemens, ma non avrà il sostegno della tesoreria generale libica. Questo progetto della metropolitana dovrebbe vedere la luce entro il 2030. Il presidente del gruppo BFI Saleh Atia Ibrahim ha dichiarato in un comunicato stampa che il suo compito sarà quello di ricostruire le infrastrutture di trasporto, acqua e sanità della Libia dopo 12 anni di instabilità e guerra. BFI Management è guidato da China Railways e comprende China Overseas Engineering Group, l’ingegnere francese Alcatel-Lucent, l’ingegnere consulente britannico Arup e lo specialista tedesco di tunnel Herrenknecht. (ITALPRESS)