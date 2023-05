Interrotto rave party in Brianza: grazie alle nuove norme del governo, non la passeranno liscia

I Carabinieri della Compagnia di Desio hanno interrotto l’avvio di un “rave party” organizzato all’interno di una delle sale cinema del “Magic Movie Park” di Muggiò, in provincia di Monza e Brianza, un immobile fatiscente abbandonato da anni, che si estende per oltre 21mila metri quadrati, meta di vandali, sbandati e tossicodipendenti.

Gli aderenti all’iniziativa, circa un centinaio di ragazzi, compreso svariati minori, si sono dati appuntamento tramite un noto canale social. All’arrivo dei militari i giovani si sono subito dileguati approfittando delle numerose vie di fuga cui la vasta struttura favorisce. Quattordici i giovani identificati e denunciati per invasione di edificio, tra cui alcuni minori. L’attrezzattura musicale usata è stata sequestrata. Un partecipante, in conseguenza dell’uso di sostanze stupefacenti, ha necessitato di cure mediche ed è stato soccorso e trasportato in ospedale dal personale sanitario del “118”, intervenuto sul posto. L’evento, fanno sapere gli investigatori, non era autorizzato e mancavano i presidi di sicurezza e a tutela della pubblica incolumità. A questo riguardo sono in corso le indagini finalizzate ad individuare, oltre agli altri presenti, anche gli organizzatori che dovranno rispondere delle nuove violazioni emanate con il decreto “antirave” introdotto di recente. (ITALPRESS)