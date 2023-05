Intelligenza artificiale: un italiano ha creato Healios, il progetto per i bambini autistici inglesi

Un’innovazione per i medici ma soprattutto per le famiglie: L’iniziativa Healios (da heal, cioè cura in inglese) propone un sistema di telemedicina per la diagnosi e l’assistenza a distanza dei bambini con disturbi di spettro autistico. Senza dover uscire di casa, comodi sul divano e tra i propri giocattoli, i bambini e i loro genitori possono incontrare i clinici attraverso il monitor del proprio computer ed essere seguiti grazie a strumenti scientificamente validati.

La mente dietro agli algoritmi è quella di Davide Morelli, informatico laureato e dottorato a Pisa, che nell’azienda inglese ricopre il ruolo di VicePresidente per l’intelligenza artificiale. ”Healios è cresciuta molto durante la pandemia in Gran Bretagna, – spiega – per evitare che le famiglie fossero abbandonate nel loro percorso. Ma è sempre più usata anche al di fuori dell’emergenza, sostanzialmente perché permette di ridurre drasticamente i tempi di attesa per una diagnosi”. Così oggi Healios è un servizio messo a disposizione del Servizio sanitario inglese (l’NHS).

Come nasce Healios: la spiegazione di Davide Morelli

Non si tratta semplicemente di una videochiamata con un clinico: ”ma di un percorso completo diagnostico e terapeutico”, spiega ancora Morelli. E anche se al momento il servizio è in inglese, ”ci sono i primi tentativi di traduzione in altre lingue e sicuramente a breve succederà”. Intanto