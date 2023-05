Indagato Roger Waters per un costume di scena: l’ex Pink Floyd si veste da SS durante un concerto (video)

La polizia tedesca, spinta da eccesso di zelo, ha aperto un’indagine nei confronti di Roger Waters per presunta istigazione all’odio. Una decisione che giunge dopo che l’ex Pink Floyd durante un concerto a Berlino ha indossato una divisa simile a quella degli ufficiali delle SS. “Stiamo indagando su sospetti di istigazione all’odio perché gli abiti indossati sul palco potrebbero glorificare o giustificare il regime nazionalsocialista e disturbare la quiete pubblica”, ha detto un portavoce della polizia.

Great news! Berlin police have launched a criminal investigation into Roger Waters following his concert in which he dressed like a Nazi SS officer holding a gun and denigrated the murder of Anne Frank. Shockingly @AMCTheatres is promoting Waters currently. pic.twitter.com/6AlIHMmbR2 — StopAntisemitism (@StopAntisemites) May 25, 2023



Il costume invece fa parte della scenografia di The wall (al braccio, al posto della croce uncinata, indossa una fascia con i due martelli simbolo di quell’opera) ed è l’immagine della follia che travolge il protagonista Pink. Un concerto quello di Waters di cui si è molto discusso perché le autorità locali di Monaco e Francoforte avevano tentato di vietare le date del tour accusando il musicista di antisemitismo.

Com’è noto, Waters sta portando in giro per l’Europa lo spettacolo This Is Not a Drill. Prima ancora della partenza del tour, Waters ha attirato molte critiche e alcune cancellazioni per la posizione che ha assunto sulla guerra in Ucraina, giudicando l’invasione russa non immotivata e causata da precedenti provocazioni ucraine. Waters appoggia inoltre la causa palestinese, tanto da paragonare il trattamento di Israele nei confronti dei palestinesi a quello di Hitler nei confronti degli ebrei.

“Roger Waters è stato visto con indosso un’uniforme che somiglia a quella nazista”, scrive l’inglese Independent. È una delle immagini che l’account di Israele ha rispostato su Twitter scrivendo: «Buongiorno a tutti tranne che a Roger Waters che ha passato la serata a Berlino (sì, Berlino) dissacrando la memoria di Anna Frank e dei sei milioni di ebrei uccisi nell’Olocausto».