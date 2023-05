Incubo a scuola: una bambina di quattro anni va in crisi respiratoria e ha un malore

Minuti interminabili di terrore in una scuola di Marigliano, in provincia di Napoli. Una bimba di quattro anni, che soffre di una malattia congenita, è stata colta da un malore. E ha perso i sensi. Era distesa su una panchina con le educatrici che hanno chiamato sia il 112 che il 118, temendo il peggio. Un vero incubo vedere la piccola immobile, in crisi respiratoria. La situazione sembrava peggiorare.

Bimba in crisi respiratoria, l’intervento dei carabinieri

Ad arrivare per primi nella scuola d’infanzia di Marigliano sono stati i carabinieri di Cistello di Cisterna, che hanno letteralmente salvato la bambina. I militari, infatti, hanno praticato immediatamente una manovra toracica, la piccola – dopo un sussulto – ha ripreso conoscenza e anche il colore del volto. L’ambulanza l’ha trasportata in ospedale dove è rimasta ricoverata, per fortuna in buone condizioni. Quando era sulla panchina, invece, secondo le ricostruzioni, perdeva schiuma dalla bocca.