Il Genoa ritorna in serie A dopo un anno di purgatorio: “miracolo” firmato Gilardino

Missione compiuta per il Genoa di Alberto Gilardino che ritrova la serie A dopo appena dodici mesi: adesso anche la matematica ha certificato l’impresa dei rossoblu che conquistano la promozione dopo la vittoria con l’Ascoli. Un cammino trionfale per il club degli americani del fondo 777 Partners che hanno indovinato la mossa giusta quando, all’inizio di dicembre, hanno deciso di cambiare guida tecnica affidando la panchina al campione del mondo. Prima di lui il tedesco Alexander Blessin, già allenatore del Grifone lo scorso anno, non aveva saputo dare continuità alle prestazioni di Coda e compagni. Troppi alti e bassi, 23 punti in 15 partite: decisiva il 4 dicembre la sconfitta casalinga col Cittadella. Poi la scelta di promuovere dalla Primavera l’ex attaccante della Nazionale azzurra che ha saputo dare solidità e consapevolezza a una squadra che era stata costruita proprio con l’obiettivo della promozione. Un percorso esemplare col supporto di un pubblico che anche oggi al Ferraris con l’Ascoli (2-1 con reti di Bani e Badelj) ha confermato di essere un valore aggiunto con oltre 30mila presenze. (ITALPRESS)