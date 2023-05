Il bimbo precipita, la mamma gli salva la vita afferrandolo per un piede (video)

Un bambino precipita da un piano della casa, la mamma gli salva la vita con un gesto improvviso con il quale afferra il piede di suo figlio e lo tira su. Il video pubblicato sui social riprende una donna perdere per un attimo di vista il neonato che gattonando si avvicina pericolosamente verso le scale. Nel momento che sta per cadere di sotto il gesto di istinto salva il neonato che viene salvato per il piede.

Un episodio analogo era accaduto due giorni fa nel Bresciano, a Cazzago San Martino, dove un bambino di 4 anni era precipitato dal balcone dell’abitazione di famiglia, situata al secondo piano di una palazzina. Fortunatamente, il piccolo era caduto nel giardino sottostante: erba e terreno hanno attutito l’impatto. Mamma e papà, in quegli istanti, erano fuori casa. Il bimbo era stato affidato alla sorella di 23 anni, che l’avva perso di vista per pochi istanti. Il bambino non ha riportato gravi lesioni.