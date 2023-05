Giallo a Siracusa, passanti trovano un cadavere in spiaggia: scattano le indagini

Cadavere in spiaggia trovato da alcuni passanti: scattano le indagini. Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto nella tarda serata di ieri, intorno alle 23, in spiaggia a Ortigia. A lanciare l’allarme un gruppo di passanti, quando però per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti Polizia di Stato, Capitaneria di Porto e Polizia scientifica. La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo di inchiesta.

Un giallo, su cui gli inquirenti stanno provando a fare luce. Al momento nessuna pista rimane esclusa, ma sarà l’autopsia a stabilire le cause e i dettagli sulla dinamica del decesso e a fare chiarezza sulla morte dell’uomo, un sessantenne. Stando ad alcune fonti, sembra che vittima fosse ospite di una comunità che accoglie persone con difficoltà psichiche.

(Italpress)