Germania sotto choc: rissa durante una partita giovanile, calciatore francese ammazza un tedesco

Epilogo tragico per una rissa scatenatasi in campo, durante un torneo giovanile under 17, con in campo la squadra tedesca del Jfc Berlin contro i francesi del Metz. Un giovane calciatore transalpino, di 15 anni, che era stato violentemente colpito in campo da un ragazzo francese, è morto dopo tre giorni di agonia in ospedale. Il torneo giovanile di under 17 a Eckenheim, vicino a Francoforte, è stato sospeso e come riporta la Bild, è stato arrestato il calciatore francese del Metz di 16 anni, accusato di lesioni personali gravi per aver aggredito l’avversario con una raffica di pugni in faccia.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane calciatore francese ha poi bloccato dalla testa il 15enne tedesco per colpirlo ripetutamente allo stomaco. Colpi violenti che hanno lasciato il segno. Quando il giocatore del Berlino era riuscito a liberarsi e si era allontanato, il francese gli era corso dietro e lo aveva nuovamente colpito violentemente alla testa facendolo crollare a terra mentre l’avversario si allontanava senza soccorrerlo. Arrivato in ospedale, i medici avevano ricoverato il ragazzino tedesco in rianimazione riscontrandogli gravi lesioni cerebrali, quindi la morte cerebrale e oggi quella definitiva.