Germania in recessione: da locomitiva d’Europa a trenino, sorpasso dell’Italia targata Meloni

L’economia tedesca è scivolata in recessione durante l’inverno, con il prodotto interno lordo in calo dello 0,3% nei primi tre mesi dell’anno rispetto al trimestre precedente. Lo comunica l’Ufficio federale di statistica Destatis. In una prima stima, l’autorità aveva ipotizzato ancora una stagnazione dell’andamento economico per il primo trimestre. “Dopo che il pil era già scivolato in territorio negativo alla fine del 2022, l’economia tedesca ha così registrato due trimestri negativi di fila”, afferma Ruth Brand, presidente di Destatis. Da locomotiva d’Europa, la Germania si sta trasformando in trenino d’Europa, superato nella crescita da altri paesi, tra cui l’Italia, la cui stima preliminare sul Pil diffusa dall’Istat fa segnare un +0,5% rispetto al trimestre precedente e +1,8% rispetto ai primi tre mesi dello scorso anno. Dati che superano le attese degli analisti, che prevedevano rispettivamente +0,2% e +1,4%.

Germania in recessione, l’Italia la sopravanza

Se la produzione economica diminuisce per due trimestri consecutivi, gli economisti parlano di recessione tecnica, fenomeno che non riguarda l’Italia. Ciò non significa, tuttavia, che l’intero anno sia negativo. Grazie soprattutto a un inverno mite in Germania, non si sono verificati gli scenari peggiori, come una carenza di gas, che avrebbe lasciato profonde cicatrici sull’economia. I consumi privati ​​non sono riusciti a sostenere l’economia a fronte di alti tassi di inflazione.

Secondo i nuovi dati, nel primo trimestre del 2023 le economie domestiche private hanno speso meno per cibo e bevande, abbigliamento, scarpe e arredamento rispetto al trimestre precedente. Per i consumatori, l’elevata inflazione è una sfida in quanto erode il loro potere d’acquisto, poiché le persone possono permettersi di meno con ogni euro. Sebbene la tendenza al rialzo dei prezzi si sia recentemente indebolita, il tasso annuo di inflazione del 7,2% registrato ad aprile era ancora relativamente elevato.

Il “sentiment” dell’economia tedesca è negativo

Il sentimento dell’industria tedesca delle esportazioni è in netto peggioramento. L’Ifo Export Expectations è sceso a più 1,8 punti a maggio, rispetto ai più 6,5 punti di aprile. Si tratta del livello più basso dal novembre 2022. “I rialzi dei tassi d’interesse globali stanno lentamente avendo un effetto sulla domanda”, afferma Klaus Wohlrabe, responsabile delle indagini dell’ifo. “L’economia tedesca delle esportazioni manca di slancio”.

Nel settore automobilistico, le aziende hanno ridotto drasticamente i loro piani di esportazione. Dopo le recenti aspettative di crescita significativa, le aziende prevedono ora un calo. Anche i produttori dell’industria metallurgica e tessile prevedono un calo delle vendite internazionali.

Nell’industria chimica e tra i produttori di apparecchiature elettriche, le previsioni positive e negative sono più o meno bilanciate. Per contro, i produttori di apparecchiature per l’elaborazione dei dati sono ottimisti sullo sviluppo delle loro attività internazionali, così come i produttori di abbigliamento.