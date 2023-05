FdI: «Lucca ha le carte in regola per essere la capitale della cultura, candidatura credibile»

«Lucca capitale italiana della cultura 2026? È una candidatura credibile e inclusiva. Aperta al territorio, lontana dalle polemiche e litigi con cui, tra il 2021 ed il 2022, Tambellini e Del Ghingaro divisero Lucca e Viareggio nel nome di Puccini». Lo dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, il deputato Alessandro Amorese, capogruppo Fdi in Commissione Cultura della Camera, e il coordinatore comunale Fdi Marco Martinelli. «Entro il 29 marzo 2024 è previsto l’annuncio della città vincitrice, a cui sarà assegnato il titolo con delibera del Consiglio dei Ministri. E Lucca ha tutte le carte in regola, sosterremo con impegno e energie la decisione del Comune di Lucca e del sindaco Pardini -sottolineano Fantozzi, Amorese e Martinelli- Il percorso è sicuramente ambizioso ma la tradizione culturale di Lucca lo impone. Una città al centro di un territorio ricco di eccellenze tra monumenti e paesaggi unici. Sarà una candidatura che contribuirà ad un unire le altre realtà della provincia, perché l’occasione è unica per tutti e potrebbe portare risultati importanti e duraturi per l’intero territorio provinciale. Passato e presente uniti per portare Lucca verso il futuro». (ITALPRESS)