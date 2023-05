Fabio Fazio dice addio alla Rai: con la Littizzetto è pronto a traslocare sulla Nove

Fabio Fazio sbatte la porta e abbandona la Rai: per lui è pronto un contratto a Discovery dopo un corteggiamento di anni sempre rispedito al mittente. Lo anticipa Michela Tamburrino de La Stampa, rivelando quello che era nell’aria da qualche tempo. E cioè dal 25 settembre dopo la vittoria da parte del centrodestra.

Il conduttore e ideatore di “Che tempo che fa” ha deciso di fare armi e bagagli e di trasferire la sua trasmissione, che va in onda ormai da quasi dieci anni, su un lido più sicuro politicamente. La decisione è arrivata dopo le dimissioni del dg Carlo Fuortes e il successivo provvedimento del governo con Roberto Sergio verso il ruolo pressoché certo di ad.

L’anticipazione de La Stampa: “Ha già firmato con Discovery”

Secondo La Stampa Fabio Fazio «fa questo passo con il cuore gonfio a prescindere dalla sfida interessante che lo aspetta e dove lo attende un soddisfatto Maurizio Crozza. In questi mesi si erano rincorse le voci di una sua possibile partenza per altri lidi, un po’ come era accaduto quando la Rai, sempre a trazione centrodestra, gli rese la vita difficile sballottandolo da Rai1 a Rai2 a Rai3 e ritorno». Secondo le indiscrezioni, Fazio non ha gradito il fatto che Fuortes, non ha firmato il rinnovo quando poteva. «Detto questo, nessuno della nuova gerenza che però ancora non si è ufficialmente insediata, si è fatto vivo almeno per fermare trattative in corso. E nessuno muoverà un dito dicono coloro che in Rai sono vicini a Fazio. L’annuncio del cambio di maglia potrebbe arrivare a brevissimo lasso di tempo».

Fabio Fazio va via, Ranucci grida già alla censura

Per un Fazio che va via c’è un Sigfrido Ranucci che annuncia battaglia per rimanere su Raitre. Sulla pagina Instagram di Report è apparsa questo pomeriggio una scheda che riporta le posizioni di Sandro Ruotolo (responsabile informazione del Pd) e di alcuni deputati M5s che gridano preventivamente alla censura in caso di chiusura di Report. I palinsesti li possono cambiare solo i governi di sinistra.