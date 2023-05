Eroi dimenticati: vita spericolata di un Ammiraglio della Regia Marina. Un libro per riscoprirlo

L’Ammiraglio Marco Amici Grossi della Regia Marina Italiana è un personaggio della storia italiana tanto affascinante quanto dimenticato. L’opportunità di conoscerne la storia e il valore è contenuto in un bel libro ricco di immagini scritto da Pierluigi Elia e Tiziana Zappalà, L’ammiraglio che verrà presentato domani, venerdì 26 maggio (dalle ore 18 presso lo storico Caffè di Mario Tornatora in via O.da Gubbio 27, Roma). La passione degli autori ha preso le mosse dal ritrovamento di antiche lastre in vetro e negativi, testimonianze rare e inedite del secolo scorso. Da queste tracce gli autori si sono messi in viaggio in un capillare lavoro di ricerca. Al termine del quale hanno potuto dare corpo alla storia di un nobile Ammiraglio, interprete dimenticato della guerra italo turca e medaglia d’argento del primo conflitto mondiale. Uomo e soldato della Regia Marina Italiana. Il libro attraverso immagini inedite ci guida in un affascinante viaggio nell’Italia del Novecento.

Un personaggio affascinante tolto dall’oblio: la genesi del libro

Il libro L’Ammiraglio ha una lunga genesi, che risale a un altro volume “Tra cielo e mare”. Scrive l’autore: “L’idea di scrivere questi volumi nasce dal ritrovamento di documenti e negativi fotografici in vetro databili tra fine Ottocento ed i primi anni del Novecento. Erano appartenuti ad un Ammiraglio Conte della Regia Marina Italiana e rimasti “dormienti” per oltre un secolo. Dell’aristocratico c’erano pochissime informazioni sul web- precisa- ed ancor meno nei libri di storia, sui bollettini ed annuari della Marina Italiana”. La curiosità ha preso vigolre. “Pian piano, affiancato in questo percorso dalla mia compagna (di vita e di avventure) nonché editor, Tiziana Zappalà, ne ricostruisco la carriera, le gesta. E scopro che si tratta di un eroe (dimenticato, come tanti); che ha partecipato alle campagne eritree ed alla guerra italo turca, alla prima guerra mondiale prendendo parte a viaggi, campagne, missioni di pace e ottenendo tonnellate di onorificenze, titoli e medaglie.

Pierluigi Elia e Tiziana Zappalà: gli autori del libro

Ridare voce a uomini ed eventi rimasti nell’ombra è stata “la scintilla” alla base della creazione di un sito web dedicato al racconto dei primi anni del novecento: timelineweb.it. “Pian piano, affascinato dalla vita avventurosa e a tratti quasi salgariana dell’Ufficiale della Regia Marina- ci dice Pierluigi Elia- abbozzo un primo testo. Poi un secondo che – riveduto e corretto – dà vita ad un romanzo ispirato alla sua figura: “Tra cielo e mare”, dove storia vera e fantasia si incontrano e si intrecciano. Dando corpo, voce e giustizia alla valorosa vita, agli amori e alle avventure di un aristocratico Ufficiale di Marina al servizio del Re d’Italia. Non mancano tra intrighi, tradimenti e misteri. Bellissime donne, viaggi, grandi navi italiane da guerra, inediti scatti familiari. E tanto altro ancora emerso dall’oscurità.

Prende vita così il volume “L’Ammiraglio” raccolta di immagini e scritti inediti ad alta risoluzione. Memorie personali di una esistenza trascorsa per lo più in viaggio. Fotografie scattate dall’Ufficiale della Regia Marina dal lontano Oriente fino ad Atene, Pyrgos passando per la penisola italiana. L’identità e la Storia d’Italia vanno ricordate, così come le gesta di uomini come l’Ammiraglio Marco Amici Grossi. Entrambi i libri sono editi dalla casa editrice Effigi e sono reperibili sul sito web dell’editore

http://www.cpadver-effigi.com/…/tra-cielo-e-mare…/

http://www.cpadver-effigi.com/…/ammiraglio-pierluigi…/