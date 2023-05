Donzelli: “L’effetto Schlein c’è stato, ma a nostro favore. Anche sul territorio governiamo bene” (video)

I risultati dei ballottaggi “confermano che stiamo facendo bene, non ci montiamo la testa: continuiamo con i piedi per terra a lavorare per gli italiani”, afferma Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fdi, commentando l’esito delle amministrative. Se c’è stato l’effetto Schlein ai ballottaggi? “Mi sembrerebbe di sì, c’è stato. A nostro favore ma c’è stato“, dice Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fdi, commentando l’esito dei ballottaggi.

Donzelli e la vittoria del centrodestra unito

Donzelli prosegue così: “Siamo serenamente soddisfatti: non era un dato di trend nazionale, è merito dei singoli sindaci e dei cittadini che hanno votato. Facciamo un in bocca al lupo a tutti i sindaci eletti. Il centrodestra dimostra, quando è compatto, di avere una buona classe dirigente sul territorio e di portare a casa i risultati. E’ stato confermato il buon governo del centrodestra, a livello locale come a livello nazionale”.