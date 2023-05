Donne che picchiano gli uomini: gang femminile aggredisce un ragazzo e lo spinge sui binari a Trani

Ha un po’ ridimensionato il grave episodio di cui è stato vittima il giovane di 19 anni di Trani, identificato nelle ultime ore dalla Polizia ferroviaria di Barletta che, secondo alcune cronache, era stato accerchiato e spintonato nella stazione ferroviaria di Trani da un gruppo di ragazze che avrebbero anche provato a spingerlo sui binari. Il fatto è avvenuto lo scorso 2 maggio. Non essendo stata presentata alcuna denuncia, sono stati avviati accertamenti, in particolare sono state visionate le registrazioni video del sistema di sorveglianza della stazione delle Ferrovie dello Stato di Trani nonché quelle della stazione di Barletta, considerato che le notizie di alcuni mezzi di informazione facevano riferimento ad un giovane diretto nella città della Disfida. Questa ricerca ha consentito il riconoscimento dell’aggredito, uno studente di 19 anni. Non è il primo caso di bullismo praticato da donne contro gli uomini.

Trani, il ragazzo aggredito dalla gang femminile prova a ridimensionare

Il ragazzo ha riferito ai poliziotti che si trovava in stazione a Trani in attesa del treno regionale per Barletta quando ad un certo punto un gruppo di ragazze, conosciute solo di vista, avrebbe iniziato a inveire contro di lui per motivi non chiari. Inoltre ha raccontato di aver subito ingiurie e spintoni e qualche schiaffo a cui avrebbe cercato di sottrarsi. Infine si sarebbe allontanato per evitare che la situazione degenerasse. Fortunatamente nel frattempo era giunto il treno regionale e pertanto sarebbe salito a bordo con al seguito la propria bici. In quel momento erano presenti altre persone sul marciapiede che, secondo quanto appreso, non sarebbero intervenute in suo aiuto. Il giovane ha minimizzato l’accaduto, riferendo che non era successo niente di grave al punto di non aver informato nemmeno i suoi genitori, né tantomeno fatto denuncia alle Forze dell’Ordine. La Polizia continua gli accertamenti diretti all’identificazione delle presunte autrici dell’episodio.