Crollano le “fake news” sul no alle armi all’Ucraina: 2 italiani su 3 sostengono la linea Meloni

Italiani contrari al sostegno militare all’Ucraina? Una “bufala”, fake news divulgate da Travaglio e Conte, visto che i numeri dei sondaggi parlano chiaro. La maggioranza degli italiani si schiera a favore dell’invio di aiuti militari per l’Ucraina, così come sta facendo il governo Meloni, secondo un sondaggio di Swg per TgLa7. Un dato superiore anche a quello di altri paesi europei, come Francia e Germania, secondo sondaggi condotti con gli stessi criteri. “Siamo molto lontani da quelle tesi sulla maggioranza degli italiani che non vorrebbe inviare armi all’Ucraina”, fa notare su Instagram lo stesso Mentana.

Armi all’Ucraina, due italiani su tre con la Meloni

Nel 51% di favorevoli al sostegno militare c’è il 22% che considera utile il supporto militare «fintanto che la Russia non sarà sconfitta», un 29% che è sì d’accordo a inviare aiuti militari, ma nella speranza che si continui a fare pressioni per riaprire i negoziati di pace anche«a costo di far perdere territorio all’Ucraina». Con Conte, e Travaglio, sul no all’invio di armi, solo il 31%, mentre il 18% non si schiera.

In Grecia, invece, il 58% vuole che si interrompano i riferimenti militari per Kiev, in Germania il 39% contrario alle armi per Kiev mentre su posizioni più fortemente Tra i più convinti sostenitori invece del supporto militare per l’Ucraina ci sono i polacchi con il 68% e gli spagnoli con il 66%.