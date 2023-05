Consegnavano la cocaina calandola in un cestino dal balcone: otto arresti a Taranto

Si rifornivano di droga, in particolare cocaina, nel quartiere Tamburi di Taranto per alimentare la rete di spaccio rivolta a una vasta platea di acquirenti nei comuni di Massafra e Crispiano. Le cessioni dello stupefacente avvenivano anche con metodi artigianali ma efficaci, ad esempio mettendolo in alcuni cestini fatti calare dai balconi. Otto persone sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia di Massafra nelle prime ore di questa mattina, supportati da unità antidroga del nucleo cinofili carabinieri di Modugno (Bari). Quattro sono stati portati in carcere, altri 4 ai domiciliari. A loro si aggiungono altre sei persone indagate in stato di libertà, presunte responsabili, a vario titolo, di acquisto, detenzione e vendita di sostanza stupefacente.

