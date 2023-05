Caro affitti, Fontana: «Stiamo realizzando grandi campus per gli studenti universitari»

«Stiamo facendo molto con il comparto universitario». Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha risposto a una domanda riguardo il caro affitti a Milano, a margine dell’incontro con gli europarlamentari a Bruxelles dove, insieme con i rappresentanti del Veneto, del Piemonte e dell’Emilia Romagna, si è discusso delle nuove direttive sul clima. «Con il Politecnico – ha proseguito Fontana – stiamo creando e finanziando un grande campus con la residenzialità per studenti. Lo stesso stiamo facendo con il conservatorio e stiamo realizzando un grande campus all’interno del bosco di Rogoredo che era purtroppo noto alle cronache per situazioni drammatiche e che verrà restituito alla cittadinanza con questo splendido campus. Un altro campus lo stiamo realizzando con l’accademia di Brera. Quindi stiamo investendo molte risorse sugli studentati per cercare di alleggerire, quanto meno, la pressione delle domande di affitto».

Non solo campus, anche housing sociale

Non solo case per studenti, ma anche per chi non può permettersi di pagare l’affitto. «In più – ha aggiunto il Governatore della Lombardia – stiamo lavorando con alcune fondazioni per incrementare ulteriormente lo sforzo che abbiamo già fatto e stiamo facendo per realizzare housing sociale, per realizzare abitazioni per quella fascia di popolazione che non può accedere all’abitazione economica popolare e non è in grado di stare sul mercato libero. E credo che presto daremo notizie di ulteriori importanti interventi».

Alcuni lavori sono già in corso

A chi gli ha chiesto quali fossero i tempi, Fontana ha risposto che alcuni lavori sono già in corso. «Per quanto riguarda i lavori per l’housing sociale finanziati con i fondi del Pnrr – ha spiegato – sono già stati destinati i fondi e i progetti sono stati approvati. Credo che a breve inizieranno». Per quanto riguarda i campus universitari invece, Fontana dichiara che i lavori sono già partiti in tutte e tre le aree, ma non si conoscono ancora i tempi tecnici. Dovrebbe essere una cosa abbastanza prossima. «I nuovi investimenti – ha concluso – invece, li stiamo progettando». (ITALPRESS).