A Cremona rivive il mito di Guareschi: in uno spettacolo torna a “parlare” il crocifisso di Don Camillo

Don Camillo e Peppone rivisti e corretti. Un attore e doppiatore moderno, Massimiliano Pegorini, sostituirà con voce e pensiero le parole del Cristo crocifisso che nella saga cinematografica colloquiava, in chiesa, con il guareschiano Don Camillo, interpretato dall’indimenticabile Fernandel, al secolo Fernand-Joseph-Désiré Contandin. Le immagini e la voce di Don Camillo saranno quelle originali, cambierà solo quella del Crocifisso che parlerà con le parole di questi anni Duemila. Un acrobatico esperimento cinematografico in programma a pochi chilometri da quella Brescello scenografia perfetta della saga e dei romanzi di Giovannino Guareschi.

Lo spettacolo “Vocidalcrocifisso”, previsto a Stagno Lombardo, comune rivierasco, è inserito nella rassegna Le voci del Po: una serie di eventi, da giugno a dicembre, seguiti sia sulla sponda lombarda che su quella emiliana, organizzati dal Comune di Cremona e cofinanziati dalla Regione Lombardia nell’ambito del Bando “Proposte di educazione ambientale ed educazione alla sostenibilità” con la collaborazione di otto comuni che fanno parte del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Po e del Morbasco. Ma questo spettacolo non sarà il solo omaggio al cinema. Tra gli eventi in cartellone, infatti, verrà riproposto anche La casa delle finestre che ridono (1976) per la regia di Pupi Avati.

E ancora, sono previste letture riguardanti la vita vecchia e nuova sul fiume Po. Particolare attenzione sarà dedicata ai temi ambientali in un momento in cui il grande fiume è tornato alla ribalta della cronaca a causa della terribile siccità. E un occhio di riguardo sarà riservato ai bambini, a cui saranno dedicati giochi, concorsi e spettacoli. «Un racconto a tappe – spiega il vice sindaco di Cremona, Andrea Virgilio – che ben si colloca nell’ambito della valorizzazione e di conoscenza del fiume: elemento capace di unire territori e popolazioni». Si inizia il 7 di giugno”.

(Italpress)