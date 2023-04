Vito Bugliarello, annegato a Siracusa per salvare due ragazzini. L’omaggio della Meloni: “Un eroe”

«35 anni, ha sacrificato la sua vita per salvare due ragazzi in difficoltà. Un pensiero sentito alla famiglia, ai cari e a tutta la comunità di Floridia (Siracusa). Grazie per il tuo coraggio e il tuo altruismo Vito. Che la terra ti sia lieve, eroe». Così su Twitter il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ricordando Vito Bugliarello.

La tragedia è avvenuta sabato, in un tratto di mare tra Siracusa ed Avola. Vito Bugliarello, 35enne di Floridia, ha visto i due ragazzini finire in mare, ha legato due teli, formando una corda, per poi lanciarli verso di loro. Uno è riuscito ad aggrapparsi alla corda di fortuna e ha quindi aiutato l’amico a mettersi in salvo. Il 35enne, però, sarebbe scivolato in acqua. Si ipotizza che possa essersi procurato delle ferite serie che gli avrebbero impedito di nuotare. Sarebbe stato così trascinato al largo dalla forza delle onde facendo perdere le sue tracce. Il cadavere è poi stato recuperato in prossimità di un costone roccioso, a chilometri di distanza da dove si era verificato l’incidente.

Vito Bugliarello era originario di Floridia, aveva frequentato l’Istituto tecnico Fermi a Siracusa ed era un amante dei viaggi che immortalava sulla sua pagina Facebook, da Mykonos a Pukhet. Molti gli amici e conoscenti che gli rendono omaggio sui social chiamandolo «eroe».

Della scomparsa del giovane e grande eroe, ha parlato il sindaco di Floridia. in provincia di Siracusa, Marco Carianni. “Un ragazzo che ha dimostrato un impareggiabile coraggio ed un disarmante altruismo. Sì, Floridia perde uno dei suoi figli migliori. A Vito, ed ai tanti eroi che hanno messo a rischio la loro vita per salvare quella degli altri, diciamo grazie. Grazie per sempre!”

“Un abbraccio affettuoso – ha proseguito il primo cittadino sul proprio profilo social – alla famiglia Bugliarello. Siate forti! Noi, nel nostro piccolo, vi staremo vicino. E non con i fiori, ma cercando di mettere ogni giorno in pratica ciò che vostro figlio ci ha insegnato con questo grande gesto. Grazie alle autorità che hanno lavorato, tutta la notte, per riconsegnare Vito agli affetti della sua famiglia”.