Tancredi rompe il silenzio musicale e lancia il nuovo singolo “Se mi lasci domani” (video)

“Guarda come sono messo / un disastro gigantesco. / Faccio schifo anche a me stesso”. Un brano sofferto segna il ritorno di Tancredi, uno dei migliori talenti sfornati da “Amici” di Maria de Filippi, con “Se mi lasci domani”. Il pezzo conferma le qualità del cantautore, sempre interessante, con arrangiamenti che non lasciano nulla al caso.

Tancredi lancia “Se mi lasci domani”

Tancredi ha rotto il silenzio musicale dopo un periodo di pausa, nel quale ha riflettuto sul suo stile di scrittura. I fan hanno subito accolto con favore il nuovo singolo. Bisogna ricordare che Tancredi ha un seguito molto forte, dovuto anche al successo di “Las Vegas”, certificato con il doppio disco di platino da oltre 42 milioni di streaming. Lo scorso anno, l’affermazione con “Faccio da me” interpretata in coppia con la Rettore.

I primi passi del cantautore

Tancredi è nato a Milano nel 2001. Fin dal liceo (ha frequentato il Liceo Classico Setti Carraro) ha iniziato a scrivere musica tanto da avere subito all’attivo, singoli pubblicati. Tancredi ha studiato musica e interpretazione vocale al CPM – Music Institute di Milano.