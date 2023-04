Per “Mare Fuori” un successo da record. E il brano conquista il disco di platino

E pensare che era partita un po’ in sordina, considerata persino da qualcuno come la sorella piccola di “Gomorra”. Nel giro di poco tempo, complice la puntualità con cui Netflix e RaiPlay riescono ad acchiappare il pubblico più giovane che spesso snobba la tv generalista, “Mare fuori” è diventata una delle serie di maggior successo degli ultimi tempi. Sicuramente una di quelle di cui si parla di più grazie anche ad un’ottima strategia comunicativa che ha coinvolto, solo per citarne uno, anche Fiorello e il suo “Viva Rai2”. L’ultimo record in ordine di apparizione riguarda “O Mar For”, la sigla della serie composta da Stefano Lentini, Lorenzo Gennaro e Matteo Paolillo per le Edizioni musicali Rai Com: con oltre 35 milioni di streaming, il brano (distribuito da Believe) si è aggiudicato il Disco di platino. Il riconoscimento è stato consegnato da Luca Daher, amministratore delegato di Believe Italia, al suo omologo di Rai Com Angelo Teodoli che ha commentato: «Pubblichiamo tantissima musica, ma “Mare fuori” ha dato una visibilità enorme alla nostra attività. Il Disco di platino è un riconoscimento non indifferente, siamo molto orgogliosi. La musica è uno dei vettori culturali più forti in assoluto».

Per gli autori del brano “Mare Fuori” un successo enorme

Grande soddisfazione, naturalmente, anche per gli autori del brano: «”Mare Fuori” più che una serie sta diventando un’esperienza su diversi livelli: musicale, emotivo e culturale – ha osservato Stefano Lentini – Mi auguro si possa fare ancora di più, come sostenere il miglioramento delle condizioni di chi si trova dentro un IPM. Spero che questa grande esperienza possa arrivare anche nella concretezza delle cose». Con lui, Lorenzo Gennaro: «”Mare Fuori” è il mio primo vero lavoro importante e ha segnato in me una grande crescita artistica. Devo tantissimo alla serie e all’esperienza che mi sta facendo fare”. Tra i premiati c’era anche Raiz, tra le voci di “O Mar For” e interprete della terza stagione della serie per il quale “all’inizio la strada era in salita, poi le storie sono arrivate al cuore della gente».

Una canzone che «parla di cose importanti»

Sulla canzone premiata ha aggiunto: «”Mare Fuori” ha dato la dimostrazione che un brano, anche se parla di cose importanti, e anche se cantato in una lingua non familiare, può appassionare ugualmente il grande pubblico». Ricordiamo che “Mare Fuori” (prodotta da Rai Fiction e Picomedia), è andata in onda a partire dal 2020 su Raidue senza particolare riscontri da parte del pubblico. Nel giugno del 2022 le prime due stagioni sono arrivate su Netflix dove hanno iniziato la corsa verso il successo che è, poi, proseguita su RaiPlay. La serie è diventata rapidamente un cult e, tra i progetti di Rai Com a riguardo, c’è anche un libro. (ITALPRESS).